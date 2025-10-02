Il 4 ottobre Acetaie aperte a Modena | alla scoperta dell' oro nero

Roma, 2 ott. (askanews) - Porte aperte in 48 acetaie di Modena e provincia dal 28 settembre al 4 ottobre per l'ormai tradizionale appuntamento con Acetaie Aperte, l'evento giunto alla 24esima edizione e organizzato da "Le Terre del Balsamico", che permette a curiosi ed appassionati di toccare con mano la realtà produttiva dell''oro nero'. Un format, quello del turismo esperienziale legato all'enogastronomia e soprattutto ai prodotti Dop e Igp, sempre più amato dagli italiani. Federico Desimoni, direttore del Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena Igp: "Siamo a Modena, con acetaie aperte 2025 festeggiamo non solo l'aceto balsamico di Modena Igp e l'aceto balsamico tradizionale di Modena Dop, ma il territorio modenese, unendo queste due eccellenze a un'eccellenza culturale del nostro territorio: il canto lirico, il festival del Bel Canto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

