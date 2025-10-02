Il 4 ottobre Acetaie aperte a Modena | alla scoperta dell' oro nero
Roma, 2 ott. (askanews) - Porte aperte in 48 acetaie di Modena e provincia dal 28 settembre al 4 ottobre per l'ormai tradizionale appuntamento con Acetaie Aperte, l'evento giunto alla 24esima edizione e organizzato da "Le Terre del Balsamico", che permette a curiosi ed appassionati di toccare con mano la realtà produttiva dell''oro nero'. Un format, quello del turismo esperienziale legato all'enogastronomia e soprattutto ai prodotti Dop e Igp, sempre più amato dagli italiani. Federico Desimoni, direttore del Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena Igp: "Siamo a Modena, con acetaie aperte 2025 festeggiamo non solo l'aceto balsamico di Modena Igp e l'aceto balsamico tradizionale di Modena Dop, ma il territorio modenese, unendo queste due eccellenze a un'eccellenza culturale del nostro territorio: il canto lirico, il festival del Bel Canto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: ottobre - acetaie
Ormai ci siamo, il momento è arrivato: il 4 ottobre prossimo si terrà la serata conclusiva di Acetaie Aperte e in quell'occasione, presso il Mef, la Casa Museo Enzo Ferrari di Modena, durante la Cena di Gala verranno effettuate le premiazioni della seconda edizi Vai su Facebook
#Acetaie aperte si presenta, dal 26 settembre al 4 ottobre una "settimana balsamica" invade Modena e provincia - X Vai su X
Il 4 ottobre Acetaie aperte a Modena: alla scoperta dell'oro nero - Porte aperte in 48 acetaie di Modena e provincia dal 28 settembre al 4 ottobre per l'ormai tradizionale appuntamento con Acetaie Aperte, l'evento giunto alla 24esima edizione ... Secondo libero.it
Acetaie Aperte di Modena traino per il turismo non solo gastronomico: sinergie con lirica e motori - Ogni anno visitano le acetaie tra i 150mila e i 200mila turisti e il 62% degli italiani dichiara di essere interessato a un’esperienza legata all’aceto balsamico. Si legge su ilsole24ore.com