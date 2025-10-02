Il 3 ottobre sciopero generale Cgil la Flotilla al centro della protesta

L’Italia si prepara a un venerdì di stop collettivo: il 3 ottobre l’intero mondo del lavoro, pubblico e privato, risponderà all’appello della Cgil con uno sciopero generale contro l’abbordaggio della Flotilla diretta a Gaza e in difesa dei valori sanciti dalla Costituzione. La scintilla della protesta Il nostro desk, in stretta collaborazione con l’agenzia stampa . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Il 3 ottobre sciopero generale Cgil, la Flotilla al centro della protesta

In questa notizia si parla di: ottobre - sciopero

Sciopero del trasporto pubblico a Ponza il 3 ottobre

Nuovo sciopero generale in arrivo: treni a rischio per 24 ore a ottobre

Sciopero dei treni 2 - 3 ottobre 2025, orari e fasce garantite di Gruppo FS Italiane, Trenord e Italo, tra le motivazioni la guerra a Gaza e le condizioni contrattuali

Usigrai aderisce allo sciopero generale del 3 ottobre, proclamato dalla @cgilnazionale. Ma sarà garantita la copertura informativa. #Rai @FnsiSocial @efjeurope - X Vai su X

Uno sciopero generale punta a paralizzare l’Italia il 3 ottobre. I sindacati invocano le piazze contro l’aggressione israeliana alle navi della Global Sumud Flotilla. Lo staff di Matteo Salvini ha subito informato che il ministro, per il settore di sua competenza, sta v - facebook.com Vai su Facebook

Flotilla, sciopero generale 3 ottobre: caos trasporti in Toscana. Cgil in piazza, manifestazioni in tutta la regione - Firenze, 2 ottobre 2025 – Allo sciopero generale del sindacato Si Cobas si aggiunge quello della Cgil, “ in difesa di Flotilla, dei valori costituzionali e per Gaza”. Si legge su lanazione.it

Sciopero generale del 3 ottobre: coinvolti trasporti, sanità e scuola. Le indicazioni per ogni settore. Corteo a Genova - Lo sciopero generale proclamato per domani dalla Cgil e dall'Unione dei sindacati di base, riguarda tutti i settori pubblici e privati. Secondo ilsecoloxix.it