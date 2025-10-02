Il 3 ottobre sciopero generale Cgil la Flotilla al centro della protesta

L’Italia si prepara a un venerdì di stop collettivo: il 3 ottobre l’intero mondo del lavoro, pubblico e privato, risponderà all’appello della Cgil con uno sciopero generale contro l’abbordaggio della Flotilla diretta a Gaza e in difesa dei valori sanciti dalla Costituzione. La scintilla della protesta Il nostro desk, in stretta collaborazione con l’agenzia stampa . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

