Il 3 ottobre ripartono le disinfestazioni e derattizzazioni sul territorio comunale di Montesilvano

Ilpescara.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 3 ottobre, comunica il Comune di Montesilvano, ripartono gli interventi di derattizzazione sul territorio e di disinfestazione da zanzare. L'attività sarà condotta dal raggruppamento temporaneo di imprese Ambi Q srl e Disinfestazioni srl, garantendo una copertura completa con diverse tipologie. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ottobre - ripartono

Ripartono i treni sulla Lecco-Tirano. Fino al 3 ottobre rimodulati gli orari delle corse

Le Casette dell’acqua ripartono: sette punti attivi a Riccione entro ottobre

Ripartono da San Lazzaro i "Caffè con Katia", appuntamento il 1 ottobre

Cerca Video su questo argomento: 3 Ottobre Ripartono Disinfestazioni