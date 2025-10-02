Il 3 ottobre ripartono le disinfestazioni e derattizzazioni sul territorio comunale di Montesilvano

Il 3 ottobre, comunica il Comune di Montesilvano, ripartono gli interventi di derattizzazione sul territorio e di disinfestazione da zanzare. L'attività sarà condotta dal raggruppamento temporaneo di imprese Ambi Q srl e Disinfestazioni srl, garantendo una copertura completa con diverse tipologie. 🔗 Leggi su Ilpescara.it