Il 3 ottobre occhi al cielo in anche in Toscana | le sorprese di ottobre

Firenze, 3 ottobre 2025 - Occhi al cielo in Toscana. La Luna è la protagonista indiscussa del cielo di ottobre, ma dopo la festa che all'inizio del mese la celebra in tutto il mondo lascerà la scena a Giove, che dalla metà del mese sorgerà sempre prima e poi darà spettacolo allineandosi con le stelle Castore e Polluce, come osserva l'Unione Astrofili Italiani. Atteso, anche se ancora incerto, è anche il passaggio di ben due comete. "L'evento più atteso del mese sarà l'appuntamento annuale con la Notte della Luna", ha detto all'Ansa Paolo Volpini dell'Unione Astrofili Italiani. Un appuntamento programmato per sabato 4 ottobre, pochi giorni prima che la Luna sia piena, e che da 15 anni viene festeggiato in tutto il mondo per avvicinare il pubblico di ogni età a riscoprire la bellezza del cielo notturno.