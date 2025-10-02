Il 3 4 e 5 ottobre torna la Mela di AISM nelle piazze di Arezzo e provincia

In occasione della Giornata del Dono, venerdì 3 e nel fine settimana di sabato 4 e domenica 5 ottobre, torna "La Mela di AISM", l'evento di informazione, di sensibilizzazione e di raccolta fondi promosso da AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla, sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica. I volontari AISM distribuiranno i sacchetti di mele verde, gialle e rosse nelle varietà Granny Smith, Golden Delicious e Noared, contenute in una borsina rossa da 1,8 kg, disponibile con una donazione minima di 10 euro.

