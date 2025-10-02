Il 21 novembre esce ’CremoniniLive25’ | racconto di un anno d’oro

Si apre un nuovo capitolo in questo anno speciale di Cesare Cremonini. Il 21 novembre infatti esceCremoniniLive25 ’, l’album dal vivo che racconta la potenza di uno dei performer più amati della musica italiana e fotografa un momento decisivo nella carriera dell’artista. Ogni suo progetto diventa un punto di svolta per la musica pop italiana: non si limita a raccogliere consenso, ma stabilisce nuovi parametri, ridefinendo di volta in volta standard e immaginario. La scaletta del live attraversa un repertorio ricco di successi, con una sequenza di brani capace di raccontare più di venticinque anni di carriera senza mai perdere forza o attualità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

