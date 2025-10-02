Ieri in Campania | duplice omicidio di Paupisi parla il figlio Mario

Anteprima24.it | 2 ott 2025

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, mercoledì 1 ottobre 2025.  Avellino – Arriva il più tragico degli epiloghi dopo la scomparsa di  Giuseppe Scuotto, risal ente allo scorso 22 agosto. È stato ritrovato cadavere nel pozzo chiuso che insiste ad appena 20 metri dall’abitazione di famiglia a Sant’Angelo dei Lombardi dove era giunto pochi giorni prima per le vacanze  (LEGGI QUI).  Benevento – “ Li ho sentiti l’ultima volta venerdì sera e sembrava tutto normale”. A parlare è il primogenito di Salvatore  Ocone, l’uomo di Paupisi che ha ucciso la moglie,  Elisabetta ed un suo figlio   (LEGGI QUI). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

