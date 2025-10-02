Idranti e bombe stordenti l’abbordaggio alla Flotilla | fermati tutti gli attivisti

La sera è calata sul Mediterraneo quando la marina israeliana ha ordinato l’alt alla Flotilla. Alle otto in punto, dal silenzio del mare, è arrivata la voce di una militare: “State entrando in una zona di combattimento. Cambiate rotta”. Poco dopo, il buio si è riempito di gommoni e scafi da guerra che hanno accerchiato le imbarcazioni dirette verso Gaza. Le 44 barche cariche di viveri non hanno deviato la rotta, pur sapendo che non sarebbero mai arrivate a destinazione. Giubbotti di salvataggio indossati, musica ad alto volume, le mani alzate pronte a mostrare i tatuaggi con i numeri di telefono degli avvocati: così gli attivisti hanno atteso l’abbordaggio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

