Ibon Sánchez accetta la sfida e lascia ottimi sentimenti nel suo debutto

Ibon Sánchez (21 anni) è l'ultimo debuttante in Athletic. La getxotarra è stata presentata in anteprima in un grande torneo come la Champions League e ha fatto, inoltre, con la stessa fiducia e audace di colui che ha accompagnato il suo gioco nelle categorie inferiori del Romo, club da cui ha accesso a Lezama. Il disagio di Sanchet ha accelerato il loro salto. "Ibon è uscito con fiducia in se stessi, è stato attivo con la casta. È un giocatore che può aiutarci e speriamo che possa continuare così ", ha detto Valverde Allenatore atletico.