Ibiza sott’acqua dopo le piogge record

Disagi a Ibiza, dopo le piogge record delle scorse ore. Servizio di Beatrice Bossi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Ibiza sott’acqua dopo le piogge record

https://instagram.com/p/DPQ9QxQjFtd/?igsh=MWxhY284a3BvdTZ3cA==… #IBIZA sott’acqua !! #rain #climatejusticenow - X Vai su X

*EXTRAITALIA E BALEARI* Dopo Valencia e la Catalogna in giornata i nubifragi hanno colpito anche Ibiza dove si segnala una parte dell’Isola sott’acqua e l’Aeroporto inagibile per allagamento! - facebook.com Vai su Facebook

Inondazioni a Ibiza per la tempesta Gabrielle, piogge torrenziali - A un anno dalle inondazioni che hanno colpito la regione di Valencia, la Spagna è di nuovo in allarme per le piogge torrenziali che hanno colpito le isole ... Secondo libero.it

Maltempo a Ibiza, strade allagate e alberi in strada dopo l'alluvione - Nonostante la situazione sia progressivamente rientrata nel corso della mattinata, rimane l'allerta sulle Baleari e altre zone della Spagna che da ieri è stata colpita da una violenta ondata di ... Si legge su tg24.sky.it