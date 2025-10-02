I vincitori | centrodestra | Premiato il buongoverno Da Ricci nessuna proposta
Sindaco Marco Fioravanti, la ‘sua’ Ascoli è stata ancora una volta una roccaforte per il centrodestra, in particolare per Fratelli d’Italia, che qui ha avuto delle percentuali ’bulgare’ (38,64%). Soddisfatto? "Sono davvero molto contento, perché significa che la gente ha premiato il buon governo, della città come della regione. Il nostro stile politico, e quello del governatore confermato, Francesco Acquaroli, è di non reagire alle provocazioni con gli insulti, ma attraverso azioni concrete e proposte credibili. È questa la buona politica. E poi credo che gli elettori abbiano apprezzato molto anche i tanti, ottimi progetti che sono stati portati avanti dalla giunta Acquaroli nel corso degli ultimi cinque anni". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
