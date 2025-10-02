I sondaggi shock in Ucraina | caro Zelensky questo Paese è troppo corrotto e la colpa è tua

Il fatto che la guerra continui senza pause, che l’Europa studi sempre nuove misure per frenare la Russia, che Donald Trump si dica sempre più spesso “deluso” da Vladimir Putin e che nella sua amministrazione si ipotizzi di fornire all’Ucraina anche i micidiali missili Tomahawk per colpire infrastrutture e basi militari russe, non fa passare agli ucraini la voglia di immaginare il futuro del loro Paese. Il loro desiderio immediato è chiaro e l’ha ben fotografato l’ultima ricerca Gallup: il 69% degli ucraini vorrebbe “un negoziato che porti alla fine della guerra il più presto possibile”, mentre il 24% vorrebbe “continuare a combattere fino alla vittoria”. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - I sondaggi shock in Ucraina: caro Zelensky, questo Paese è troppo corrotto e la colpa è tua

Sondaggi Ucraina, 6 su 10 chiedono fine guerra con Putin/ 82% vuole negoziare: Zaluzhny piace più di Zelensky - Quasi sei ucraini su dieci vogliono che la guerra con la Russia finisca; oltre otto su dieci sono favorevoli a negoziati di pace: sono solo alcuni dei dati emersi dal sondaggio di Rating Group, ... Come scrive ilsussidiario.net