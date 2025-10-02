I soldi alla sanità il deficit già al 3% e quei 12 miliardi per la difesa | cosa c’è dentro il Documento di finanza pubblica approvato dal Cdm

Buone notizie per i conti pubblici. Nel Documento programmatico di finanza pubblica, o Dpfp, il ministero dell’Economia ha confermato la « linea di ferma e prudente responsabilità » per quanto riguarda le politiche fiscali e finanziarie che il governo intende attuare da qui alla fine dell’anno. Apportando però una piccola, ma importante, modifica alle sue previsioni: il deficit, che secondo le regole europee deve rimanere al di sotto del 3%, raggiungerà lo standard richiesto già a partire dal 2025. E non dal 2026, come stimato lo scorso autunno. L’indebitamento in calo e il nodo delle spese “made in Ue”. 🔗 Leggi su Open.online