I pronostici di giovedì 2 ottobre, c’è la seconda giornata della League Phase di Europa League e la prima della Conference League A partire dalla seconda giornata della League Phase, l’ Europa League torna ad essere protagonista soltanto di giovedì. Va a caccia della prima vittoria il Betis di Manuel Pellegrini: finalisti nell’ultima edizione della Conference League, gli andalusi hanno esordito con un pareggio, 2-2 con il Nottingham Forest. (LaPresse) – IlVeggente.it Dopo la netta vittoria sull’Osasuna in Liga i biancoverdi si recano in Bulgaria per sfidare il Ludogorets, con cui condividono gli stessi colori sociali. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - I pronostici di giovedì 2 ottobre: Europa League e Conference League