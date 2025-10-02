I pro Pal bloccano l’aeroporto di Caselle Università occupata

Nella serata di ieri a Torino non sono mancati momenti di tensione durante il corteo pro-Pal: centinaia di manifestanti hanno raggiunto la stazione ferroviaria di Porta Nuova, dove l’ingresso principale era stato chiuso in via precauzionale per evitare blocchi. In quell’occasione, un dimostrante ha scagliato una bicicletta contro il cordone di polizia. Nel frattempo, le . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - I pro Pal bloccano l’aeroporto di Caselle. Università occupata

In questa notizia si parla di: bloccano - aeroporto

Droni ignoti bloccano l’aeroporto di Aalborg e agitano i cieli d’Europa

"Non un chiodo per Israele": manifestanti bloccano area cargo all’aeroporto di Malpensa

Sciopero per Gaza all'aeroporto di Malpensa, in cento bloccano i varchi delle merci: «Da qui partono le armi per Israele» Più di 40 voli cancellati di Andrea Camurani Il Corriere della Sera 26 set 2025 L'agitazione indetta dal sindacato Cub. Corteo diretto alla c - facebook.com Vai su Facebook

Droni bloccano l’aeroporto di Copenaghen, "il più grave attacco mai subito in Danimarca" - X Vai su X

Flotilla, cortei pro Pal in tutta Italia: "Blocchiamo tutto". Diecimila in piazza a Roma, stazioni occupate a Napoli e Milano - Dopo le manifestazioni dei pro Pal alla stazione di Napoli, dove i treni sono bloccati, la stazione Termini è stata 'cinturata' dalle forze dell'ordine anche ... Riporta msn.com

Assalto alla stazione. I pro-Pal bloccano i binari |VIDEO - Il corteo a supporto della Global Summud Flottilla ha fatto breccia nello scalo di piazza Garibaldi: "Se fermano le navi noi blocchiamo tutto" ... napolitoday.it scrive