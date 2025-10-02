i pregiudizi nel mondo dello sport non chiamateci quote rosa

Sorrisini e frasi pesanti, dal sessismo strisciante alle molestie. Ma adesso basta. “Non chiamateci quota rosa” il libro della giornalista e scrittrice Valentina Cristiani è un grido collettivo che unisce le voci di 40 giornaliste. Storie di pregiudizi e di carriere stoppate senza motivo, nelle redazioni dei giornali e negli studi televisivi. Tutto quel mondo arcaico per cui di certi argomenti possono occuparsi solo gli uomini, quando poi si parla di calcio si alza un muro invalicabile. Non è una protesta, ma il racconto di quello che accade attraverso testimonianze dirette e personali. Per raccontare un mondo che ancora esiste e nel quale la parità di genere è lontana dall’essere realizzata. 🔗 Leggi su Panorama.it

