Il termine “popcorn movie” è entrato nel gergo cinematografico per definire una categoria di film che, pur non ambendo a vincere l’Oscar per la Miglior Sceneggiatura Originale, rappresenta la linfa vitale dell’industria e la forma più pura di intrattenimento di massa. Ma cosa significa esattamente? Semplice: è il film che guardi con gli amici, sgranocchiando i popcorn, dove la priorità non è il messaggio filosofico, ma l’eccitazione visiva e sensoriale. I “Popcorn Movie”: Spettacolo e Adrenalina. Cos’è esattamente un Popcorn Movie?. Un popcorn movie è costruito attorno a poche, ma potenti, linee guida che lo rendono immediatamente riconoscibile e irresistibile per un vasto pubblico. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - I “Popcorn Movie”: Il Nobile Piacere di Spegnere il Cervello al Cinema