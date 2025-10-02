I Negrita e le loro Canzoni per Anni Spietati

Chi ha ancora nelle orecchie i concerti del tour La Teatrale e l’album dal vivo Mtv Unplugged sa bene che i Negrita pure nella “dimensione politeama“ hanno le loro brave carte da giocare. Ecco perché il Canzoni per Anni Spietati Tour In Teatro 2025 atteso il 24 novembre al Dal Verme di Milano, il 28 al PalaUnical Teatro di Mantova, il 7 dicembre al Teatro di Varese e il 12 al Teatro Infinity1 di Cremona si annuncia carico di promesse grazie anche alla coscienza del trio Paolo “Pau” Bruni-Cesare “Mac” Petricich-Enrico “Drigo” Salvi, che sulla scena diventa un sestetto, di aver pubblicato a primavera un disco folk. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I Negrita e le loro Canzoni per Anni Spietati

