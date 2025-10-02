I musulmani ce le cantano in classe Non vogliono più le lezioni di musica
Nelle scuole pubbliche di Amburgo, gli studenti di fede islamica boicottano l’insegnamento delle sette note perché «induce al peccato». Un tipico esempio di intolleranza religiosa che rischia di arrivare anche in Italia. 🔗 Leggi su Laverita.info
In questa notizia si parla di: musulmani - cantano
A Bologna il nuovo imam continua a predicare odio: insulti contro le donne, minacce agli “infedeli” e inviti a sottomettersi alla loro religione. Ma davvero dobbiamo tollerare tutto questo in nome dell’integrazione? Tu cosa ne pensi? #islam #musulmani #hamas - facebook.com Vai su Facebook