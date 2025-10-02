I missili russi sono migliorati | Iskander-M e Kinzhal sfuggono ai Patriot Kiev nei guai
Roma, 2 ottobre 2025 - I missili russi sono stati aggiornati e da settembre forano le difese ucraine, e i sistemi super tecnologici Occidentali forniti a Kiev come i Patriot, e con grande facilità. Il Finantial Times ha riportato la testimonianza di ex funzionari ucraini e occidentali che hanno svelato il grande problema dell'Ucraina ora: i missili balistici russi sono stati migliorati proprio per battere le difese delle batterie Patriot fornite dagli Stati Uniti. Tasso di intercettazione dei missili russi crollato al 6%. I dati sono sconfortanti per l'amministrazione Zelensky: il tasso di intercettazione dei missili balistici di Mosca era migliorato nel corso dell'estate, raggiungendo il 37% ad agosto, ma a settembre è improvvisamente crollato al 6%, sebbene il Cremlino abbia ridotto i lanci. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
