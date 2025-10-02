I missili russi hanno imparato a eludere i Patriot E questo è un problema

Sembra che Mosca sia riuscita a migliorare i suoi missili balistici, al punto da renderli capaci di evadere i sistemi Patriot. Una svolta con implicazioni molto profonde, non solo per Kyiv ma per tutto l’Occidente. Secondo quanto dichiarato da funzionari ucraini e occidentali, il Cremlino avrebbe adattato i suoi sistemi Iskander-M (missile balistico lanciato da piattaforme terrestri mobili) e Kinzhal (lanciato invece da piattaforme aeree), i quali adesso sarebbero in grado deviare in una ripida picchiata durante la fase terminale di volo, eseguendo anche manovre che “confondono ed eludono” gli intercettori Patriot. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - I missili russi hanno imparato a eludere i Patriot. E questo è un problema

