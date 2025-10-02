I millefiori prodotti in cava | bontà e ambiente

PERUGIA - Un concorso dedicato ad uno dei prodotti più sani e genuini, che la natura offre: il miele. L’iniziativa, promossa dal Garden Club Perugia e sostenuta dall’Assemblea legislativa dell’Umbria, è riservata ai millefiori prodotti in cava. Il contest, che vedrà il suo momento conclusivo alla Scuola umbra di amministrazione pubblica di Pila sabato 11 alle 11 con la premiazione, è strettamente legato al progetto “ Proud to bee quarry ”, iniziativa pilota nel panorama nazionale che prevede il posizionamento di arnie all’interno delle attività estrattive umbre per favorire la rigenerazione ambientale e la biodiversità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

