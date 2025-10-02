Tempo di lettura: < 1 minuto “Il coma farmacologico della paziente durerà ancora per qualche giorno, ma le condizioni sono stazionarie e per noi questa è una notizia positiva. In questa fase il suo cervello va messo a riposo”. Lo ha detto all’ANSA il direttore sanitario del Neuromed, Fulvio Aloj, in merito alle condizioni della 16enne di Paupisi ricoverata e operata nella clinica di Pozzilli a seguito del trauma cranico provocato dall’aggressione del padre, Salvatore Ocone, arrestato per l’omicidio della moglie e del figlio 15enne. “La sedazione – ha proseguito Aloj – sarà sospesa solo quando le radiografie, la Tac e la risonanza magnetica ci daranno indicazioni per risvegliarla”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

I medici sulle condizioni di Antonia: "Numerose fratture craniche, causate da colpi violenti"