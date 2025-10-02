I legali della Flotilla | In carcere anche parlamentari e reporter Saranno portati nella prigione di Ketziot

«Al momento, secondo le informazioni finora ricevute, il piano stabilito è che tutti gli attivisti, compresi i parlamentari e i giornalisti, siano portati nel carcere di Ketziot, in attesa che vengano espletate tutte le procedure affinché avvenga il rimpatrio. A tutte le persone fermate verrà poi chiesto se intendono firmare un documento in cui si dichiarano responsabili dell’ingresso illegale. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - I legali della Flotilla: "In carcere anche parlamentari e reporter". Saranno portati nella prigione di Ketziot

In questa notizia si parla di: legali - flotilla

Meloni: "Ripeto, da Flotilla nessun beneficio a palestinesi". La premier: "L'unità di crisi della Farnesina è attiva, in contatto con i legali dell'organizzazione". #ANSA - X Vai su X

Meloni: "Ripeto, da Flotilla nessun beneficio aI palestinesi". La premier: "L'unità di crisi della Farnesina è attiva, in contatto con i legali dell'organizzazione". #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

I legali della Flotilla: "In carcere anche parlamentari e reporter". Saranno portati nella prigione di Ketziot - «Al momento, secondo le informazioni finora ricevute, il piano stabilito è che tutti gli attivisti, compresi i parlamentari e i giornalisti, siano portati ... Si legge su gazzettadelsud.it

Flotilla, chi sono e come stanno gli attivisti italiani fermati. Cosa succede ora: il carcere (famoso per i pestaggi) poi il rimpatrio o l'espulsione coatta - Sono 40, per il momento, gli italiani fermati dalle autorità isrealiane che hanno abbordato e preso il controllo di 40 delle 47 barche della Global Sumud Flotilla. Secondo leggo.it