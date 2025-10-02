I leader europei rinviano un accordo su difesa comune e adesione dell’Ucraina
I leader dei 27 Stati membri dell’Unione Europea hanno concluso il vertice informale di Copenaghen senza progressi sostanziali sui due temi centrali dell’agenda: il rafforzamento della sicurezza comune e il processo di adesione dell’Ucraina. La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha presentato la proposta di creare un muro di droni, una rete di sensori e sistemi di intercettazione per proteggere i confini orientali dell’Unione dalle incursioni aeree. Negli ultimi mesi, droni hanno violato lo spazio aereo di Polonia, Romania, Estonia e Danimarca, alimentando preoccupazioni sulla capacità europea di difesa. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
In questa notizia si parla di: leader - europei
Leader europei, 'nessuna pace senza l'Ucraina'
Leader europei, 'no a modifiche confini Kiev con la forza'
Leader europei, 'bene Trump sulla pace, premere su Mosca'
Leader europei in allerta tra droni, sicurezza e sostegno finanziario a Kiev - X Vai su X
Oggi c’è una possibilità concreta che va colta. Il sostegno dei principali leader europei e della presidente della Commissione Europea segnala la rilevanza di questo passaggio per arrivare al cessate il fuoco e avviare un processo di #pace e di ricostruzione in - facebook.com Vai su Facebook
Niente accordo, la riforma della legge sul clima rinviata ai leader UE - Nessun accordo in Consiglio, la presidenza danese rimette la legge sul clima ai capi di Stato e di governo. Secondo eunews.it
Trump ai leader europei, stop all' acquisto petrolio russo - Donald Trump ha detto ai leader europei che l'Europa deve smettere di acquistare petrolio russo che, a suo dire, sta aiutando Mosca a finanziare la sua guerra contro l'Ucraina: lo riferisce la Reuters ... Da ansa.it