I leader europei rinviano un accordo su difesa comune e adesione dell’Ucraina

I leader dei 27 Stati membri dell’Unione Europea hanno concluso il vertice informale di Copenaghen senza progressi sostanziali sui due temi centrali dell’agenda: il rafforzamento della sicurezza comune e il processo di adesione dell’Ucraina. La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha presentato la proposta di creare un muro di droni, una rete di sensori e sistemi di intercettazione per proteggere i confini orientali dell’Unione dalle incursioni aeree. Negli ultimi mesi, droni hanno violato lo spazio aereo di Polonia, Romania, Estonia e Danimarca, alimentando preoccupazioni sulla capacità europea di difesa. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

