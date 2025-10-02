I ladri le svaligiano la casa mentre è al supermercato per fare la spesa e li vede dal cellulare

Una domenica pomeriggio da dimenticare. Sul cellulare arriva la notifica della telecamera che ha installato in casa e che segnala la presenza di una persona. A un primo sguardo veloce le sembra il figlio adolescente, ma poi si accorge che quella sagoma è di un ladro intento a mettere a soqquadro. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

