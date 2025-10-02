I golfisti si sono scandalizzati per gli insulti ricevuti alla Ryder Cup Allora i calciatori cosa dovrebbero dire? Times
La Ryder Cup di quest’anno passerà alla storia per le provocazioni che il pubblico americano nei confronti dei golfisti di Team Europe. Il golf è conosciuto come sport per signori dove vige il politically correct. Ma i l Times si chiede, cosa dovrebbero dire i giocatori di calcio che settimanalmente sono sottoposti a ingiurie ed insulti di tutti i tipi? Rory McIlroy e la sfida al pubblico alla Ryder. Team Europe ha risposto alle provocazioni colpo su colpo. Rory McIlroy ha imbucato un putt e ha indicato tre persone, o settori, del pubblico di casa uno dopo l’altro. «F*** you, f*** you e f*** you», ha detto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
I visori VR sono usati dai golfisti europei per abituarsi agli insulti dei fan USA - La tecnologia della realtà virtuale serve a molto di più che a giocare: è utile ad esempio per allenare gli sportivi, abituandoli agli insulti dei tifosi del golf di oltreoceano. Riporta msn.com
Un torneo di golf con cori da stadio e insulti - Venerdì a New York inizia la Ryder Cup, il prestigioso torneo biennale di golf in cui si affrontano una squadra formata dai migliori giocatori statunitensi e una dai migliori europei. Secondo ilpost.it