La Ryder Cup di quest’anno passerà alla storia per le provocazioni che il pubblico americano nei confronti dei golfisti di Team Europe. Il golf è conosciuto come sport per signori dove vige il politically correct. Ma i l Times si chiede, cosa dovrebbero dire i giocatori di calcio che settimanalmente sono sottoposti a ingiurie ed insulti di tutti i tipi? Rory McIlroy e la sfida al pubblico alla Ryder. Team Europe ha risposto alle provocazioni colpo su colpo. Rory McIlroy ha imbucato un putt e ha indicato tre persone, o settori, del pubblico di casa uno dopo l’altro. «F*** you, f*** you e f*** you», ha detto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - I golfisti si sono scandalizzati per gli insulti ricevuti alla Ryder Cup. Allora i calciatori cosa dovrebbero dire? (Times)