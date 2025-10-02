I giudici della Consulta si aumentano lo stipendio | torneranno a guadagnare 18mila euro al mese
Si fa un gran parlare, con giusta perplessità, di conflitto di interessi quando riguarda la politica, oppure alcune categorie professionali. E se a decidere su se stessi fossero gli stessi magistrati? È il caso della Corte costituzionale, che lo scorso luglio - racconta oggi il Fatto - con una sentenza che ha riguardato in primis altre categorie professionali, ha dichiarato illegittimo il tetto da 240 mila euro lordi alle retribuzioni statali, che era stato introdotto dal governo Renzi nel 2014. Regalandosi, nei fatti, da soli, un bonus da circa 85 mila euro annui (lordi) nello stipendio. Il punto è che, a differenza dei dipendenti di altre pubbliche amministrazioni che devono aspettare un decreto della presidenza del Consiglio per farlo diventare effettivo, le toghe della Consulta sono un organo costituzionale, che può recepire in autonomia la propria decisione e quindi per farlo basta un documento interno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: giudici - consulta
La Consulta: il rigore di bilancio non si applica ai giudici europei
La Consulta abolisce il taglio al tetto degli stipendi pubblici (evviva) e fa un regalino ai giudici della Consulta
Blitz alla Consulta: i giudici si regalano 100 mila € l’anno. La Corte si adegua alla sua stessa sentenza che a luglio ha abolito il tetto di 240 mila euro: così le buste paga delle toghe si gonfiano del 20%. @paolofrosina - X Vai su X
Processo a 17 consiglieri o ex: la Corte dei conti chiede ai giudici di non applicare una norma e di ricorrere alla Consulta - facebook.com Vai su Facebook
I giudici della Consulta si aumentano lo stipendio: torneranno a guadagnare 18mila euro al mese - Con una sentenza che ha riguardato in primis altre categorie professionali, ha dichiarato illegittimo il tetto da 240 mila euro lordi alle retribuzioni statali, che era stato introdotto dal governo Re ... Secondo msn.com
Corte costituzionale, i giudici si regalano 100 mila € l’anno - Leggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola "Corte costituzionale, i giudici si regalano 100 mila € l’anno" pubblicato il 2 Ottobre 2025 a firma di Paolo Frosina ... Da ilfattoquotidiano.it