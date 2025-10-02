I giudici danno ragione ai Nirvana | chiusa la causa per la copertina dell’album Nevermind
Dopo anni di battaglia legale, si è (forse) conclusa la causa intentata da Spencer Elden, l'allora bambino immortalato nudo sulla copertina dell'album Nevermind, pubblicato nel 1991 dai Nirvana. Elden sostiene che la fotografia sia pedopornografica e che, all'epoca, i suoi tutori legali non abbiano formalmente acconsentito all'utilizzo della sua immagine sulla cover. I suoi avvocati sono autorizzati a presentare ricorso contro la sentenza; è probabile, dunque, che si tornerà in tribunale. Secondo quanto riportato da Billboard, il giudice Fernando M. Olguin, ha così motivato il verdetto: «Né la posa, né il punto focale, né l'ambientazione, né il contesto generale suggeriscono che la copertina dell'album mostri comportamenti sessualmente espliciti.
