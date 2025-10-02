I Giovani Giornalisti in visita a Sistema Ambiente

Dalle parole ai fatti. L’impegno per la difesa dell’ambiente e per la lotta all’abbandono dei rifiuti ha spinto i giovani cronisti che stanno frequentando in città la scuola di giornalismo ‘Aprire gli occhi‘, nata da un progetto condiviso di Venti d’Arte Aps e Circolo della Stampa di Lucca Ets, sostenuto e patrocinato dal Comune di Lucca, con la partnership di Sistema Ambiente, a vestire letteralmente, almeno per un giorno, i panni di coloro che, per lavoro, si occupano di prevenire le cattive abitudini in materia di rifiuti e ambiente e di gestire le attività volte a mettere un freno agli incivili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

