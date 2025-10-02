I giocatori devono fare attenzione alla maledizione di Old Trafford | Hojlund è fuggito da Manchester e ora brilla al Napoli Mundo Deportivo

Rasmus Hojlund sta offrendo al Napoli il buon rendimento che non è mai riuscito a mostrare quando vestiva la maglia del Manchester United. L’attaccante danese 22enne con Antonio Conte sta dimostrando di essere il centravanti che non si è visto nelle ultime due stagioni a Old Trafford. Ne ha parlato oggi Mundo Deportivo. Hojlund è scappato. Scrive il quotidiano spagnolo: “Il suo inizio di stagione, per sensazioni e rendimento, contrasta fortemente con quello mostrato nelle ultime due annate al Manchester United. Dopo essersi affermato come grande attaccante nell’Atalanta, il club di Manchester pagò per lui quasi 80 milioni di euro nell’estate del 2023, ma il suo approdo a Old Trafford non fu all’altezza delle aspettative di nessuna delle parti coinvolte. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - I giocatori devono fare attenzione alla “maledizione di Old Trafford”: Hojlund è fuggito da Manchester e ora brilla al Napoli (Mundo Deportivo)

