I genitori di Pietro uno dei genovesi sulla Flotilla | Intervenite presto
"Con la presente vi comunichiamo che nostro figlio Pietro Queirolo Palmas, a bordo della 'All in', imbarcazione della missione umanitaria pacifica Global Sumud Flottilla, è stato sequestrato da militari israeliani in acque internazionali in contrasto con le norme marittime". A scriverlo sono i. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
In questa notizia si parla di: genitori - pietro
Antonio Di Pietro e l’allarme sui giovani violenti: “Colpa di genitori, scuola e informazione. Ai ragazzi non bisogna solo dare, ma insegnare regole, limiti e, se serve, anche una sana punizione”
Carlo Acutis santo, a San Pietro i genitori e i fratelli gemelli nati dopo la sua morte: «Un miracolo che ci annunciò lui in sogno»
Comitato Genitori IC Monte San Pietro - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla, i genovesi José Nivoi e Pietro Queirolo Palmas tra i fermati. Famiglie chiedono intervento governo italiano - "Intervenite al più presto per difendere un vostro cittadino e condannare l’operato di un premier sul quale pende un mandato d’arresto della CPI per genocidio" ... Scrive telenord.it
José Nivoi e Pietro Queirolo Palmas, i genovesi a bordo della Flotilla. Salis: "C'è preoccupazione" - Primocanale aveva raccontato la storia del giovane Pietro, intervistato dal giornalista di inchiesta Lorenzo D’Agostino (anche lui a bordo della flotilla): marinaio, il ragazzo lavorava a bordo di lus ... Lo riporta primocanale.it