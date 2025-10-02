I furti degli steward di Ryanair dal contrabbando di sigarette ai contanti | Mi sono fatto piscina e pannelli solari
Un meccanismo ben oliato di furti e raggiri ai passaggeri che gli aveva fruttato «piscine, pannelli solari, pavimenti, giardini, auto». È quanto emerge dalle intercettazioni tra i due assistenti di volo di Malta Air, controllata da Ryanair, Marco Crinti, 39 anni, e Orazio Monteleone. Al centro dell’indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Bergamo c’è soprattutto il contrabbando di sigarette sottratte dagli aerei Ryanair e rivendute sul territorio, ma le conversazioni intercettate parlano anche di alcolici, profumi e persino denaro in contante. Secondo gli investigatori, i due avrebbero messo in piedi una prassi quotidiana, «un sistema strutturato e collaudato», scrive il gip Riccardo Moreschi. 🔗 Leggi su Open.online
