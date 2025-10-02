I furti degli steward di Ryanair dal contrabbando di sigarette ai contanti | Mi sono fatto piscina e pannelli solari

Open.online | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un meccanismo ben oliato di furti e raggiri ai passaggeri che gli aveva fruttato «piscine, pannelli solari, pavimenti, giardini, auto». È quanto emerge dalle intercettazioni tra i due assistenti di volo di Malta Air, controllata da Ryanair, Marco Crinti, 39 anni, e Orazio Monteleone. Al centro dell’indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Bergamo c’è soprattutto il contrabbando di sigarette sottratte dagli aerei Ryanair e rivendute sul territorio, ma le conversazioni intercettate parlano anche di alcolici, profumi e persino denaro in contante. Secondo gli investigatori, i due avrebbero messo in piedi una prassi quotidiana, «un sistema strutturato e collaudato», scrive il gip Riccardo Moreschi. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: furti - steward

furti steward ryanair contrabbandoLe ruberie sui voli Ryanair, lo steward intercettato: «Ho fatto piscina e pannelli fotovoltaici, per deviare le attenzioni ho chiesto soldi in banca» - Al gip ammette i «gravi errori» Sono due colleghi, steward di Malta Air (controllata da Ryanair). Segnala msn.com

Steward rubava stecche di sigarette dagli aerei e le rivendeva di contrabbando - Arrestato e sottoposto a obbligo di dimora uno steward di una compagnia aerea low cost che opera nell'aeroporto di Orio al ... Si legge su milanotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Furti Steward Ryanair Contrabbando