I fondi per i depuratori dell' acqua ci sono ma il Comune attende il bando

«Ad un anno di distanza dall’accesa discussione in merito alla somministrazione dell’acqua del rubinetto dell’acquedotto Valdarda ai ragazzi frequentanti la mensa delle scuole, a partire dal Nido per giungere alle scuole elementari, si è finalmente giunti ad una risoluzione». Lo rende noto Ilaria. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: fondi - depuratori

40 mln di fondi FSC per la rigenerazione delle aree industriali di Porto Torres. ? Demolizione ex Cementir (46 ettari) Bonifiche e riqualificazione retroportuale Viabilità, rete gas, depuratore Svolta per sviluppo sostenibile e rilancio produttivo. http://ti - X Vai su X

Sanità, M5S Calabria : «Occhiuto spieghi come spende i fondi pubblici e chi sono Potestio e Daffinà» https://www.cariatinet.it/sanita-m5s-calabria-occhiuto-spieghi-come-spende-i-fondi-pubblici-e-chi-sono-potestio-e-daffina/ Vai su Facebook

Acqua, oltre 4 milioni per un depuratore a Palermo - Un finanziamento di quasi 4 milioni e mezzo è stato destinato dal dipartimento dell’Acqua e dei rifiuti della Regione Siciliana al Comune di Palermo per i ... Si legge su sicilianews24.it

Da A2A un piano da 81 milioni per la cura dell’acqua di Calvisano: inaugurato il depuratore - Con l’inaugurazione del depuratore di Calvisano, comune in provincia di Brescia di 8mila abitanti, A2a accelera nell’idrico su cui è previsto, per il solo paese bresciano, ... Segnala ilsole24ore.com