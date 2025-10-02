I due volumi di Kill Bill in un unico film | The Whole Bloody Affair esce in sala negli USA
La società Lionsgate, che gestisce i diritti di distribuzione dei film di Quentin Tarantino sul suolo nordamericano, farà uscire al cinema il 5 dicembre Kill Bill Vol. 1 e Vol. 2 in un unico film. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
#QuentinTarantino una volta ha risposto alle critiche sulla violenza estrema di Kill Bill affermando: "Certo, Kill Bill è un film violento. Ma è un film di Tarantino. Non vai a un concerto dei Metallica per poi chiedere a quei figli di pu**ana di abbassare il volume." C - facebook.com Vai su Facebook
