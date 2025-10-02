I due volumi di Kill Bill in un unico film | The Whole Bloody Affair esce in sala negli USA

La società Lionsgate, che gestisce i diritti di distribuzione dei film di Quentin Tarantino sul suolo nordamericano, farà uscire al cinema il 5 dicembre Kill Bill Vol. 1 e Vol. 2 in un unico film. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

due volumi kill billKill Bill: The Whole Bloody Affair al cinema come film unico, Quentin Tarantino: "L'ho scritto e diretto così" - I due capitoli di Kill Bill riuniti in un unico film, proprio come Tarantino l'aveva pensato in origine, in arrivo al cinema a breve per la gioia dei fan. Come scrive movieplayer.it

