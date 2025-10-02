Le acque della Marina di El Alamein in Egitto ospiteranno da martedì 8 ottobre i Campionati Mondiali di Nuoto Pinnato in acque libere. A rappresentare l’Italia ci saranno anche due giovani atleti della Società Blu Atlantis Avis Ravenna: Matteo Salvatori, specialista delle due pinne, al suo esordio in azzurro, dopo un incidente che ne aveva compromesso la stagione passata e Matteo Guerrini, velocissimo con la monopinna, alla sua quarta convocazione. I due ragazzi, classe 2008, sono stati convocati in quanto campioni italiani 2025 delle rispettive discipline. Entrambi sono allenati dal coach Bruno Vandini e sono guidati dal direttore tecnico Marta Gianola, ex azzurri della specialità e profondi conoscitori del nuoto pinnato e delle tecniche di allenamento agonistico, con numerosi titoli all’attivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I due talenti della Blu Atlantis Avis ai mondiali