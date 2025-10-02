I due aerei che si scontrano in pista all’aeroporto di New York – Il video

Due aerei si sono scontrati sulla pista dell’aeroporto LaGuardia di New York. Lo hanno comunicato l’autorità portuale locale e Delta Airlines. L’incidente ha coinvolto due jet della Endeavor Air, compagnia che fa capo alla Delta. È avvenuto alle 21,58 di ieri (ora locale), mentre uno dei velivoli stava atterrando e l’altro stava per decollare, secondo una dichiarazione della Port Authority di New York e New Jersey. Lo scontro. Una persona è stata trasportata in ospedale per «ferite non mortali», ha aggiunto l’Autorità. Delta ha segnalato il ferimento di un assistente di volo. Le immagini condivise dai media statunitensi mostravano danni al muso di uno dei jet. 🔗 Leggi su Open.online