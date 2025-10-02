Nel cuore della Brianza si trova Salda Arredamenti srl, che con i suoi 140 anni è fra le prime maison del distretto del mobile. Un’azienda da 5 generazioni nelle mani della famiglia Besana, che si tramanda i segreti del “fatto a regola d’arte“ sperimentando combinazioni di stile e seguendo le tendenze più attuali. La storia di Salda parte all’inizio del XIX secolo, quando i componenti della famiglia Besana, da tempo decoratori della casa reale d’Austria, cominciarono a dedicarsi all’attività artigianale producendo mobili e accessori per le dimore dei nobili francesi. Nel 1880 prende vita la “Arcangelo Besana e figli“ che in pochi anni diventa Salda (Società anonima lavori di ammobiliamento), una delle prime ditte mobiliere della storia italiana e uno degli stabilimenti di produzione artigianale più grandi dell’epoca. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I decoratori del re. Salda, 140 anni di vita tutti da raccontare