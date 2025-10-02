I decoratori del re Salda 140 anni di vita tutti da raccontare
Nel cuore della Brianza si trova Salda Arredamenti srl, che con i suoi 140 anni è fra le prime maison del distretto del mobile. Un’azienda da 5 generazioni nelle mani della famiglia Besana, che si tramanda i segreti del “fatto a regola d’arte“ sperimentando combinazioni di stile e seguendo le tendenze più attuali. La storia di Salda parte all’inizio del XIX secolo, quando i componenti della famiglia Besana, da tempo decoratori della casa reale d’Austria, cominciarono a dedicarsi all’attività artigianale producendo mobili e accessori per le dimore dei nobili francesi. Nel 1880 prende vita la “Arcangelo Besana e figli“ che in pochi anni diventa Salda (Società anonima lavori di ammobiliamento), una delle prime ditte mobiliere della storia italiana e uno degli stabilimenti di produzione artigianale più grandi dell’epoca. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: decoratori - salda
Fede sarda due fili lavorazione a ragnetto o nido d'ape in filigrana in argento e disponibile in diverse colorazioni. Lavorazione Filigrana Sarda Antica arte orafa sarda che utilizza sottilissimi fili d'argento (0,3-0,4 mm) intrecciati e saldati a mano. Ogni anello è u - facebook.com Vai su Facebook
I decoratori del re. Salda, 140 anni di vita tutti da raccontare - Nel cuore della Brianza si trova Salda Arredamenti srl, che con i suoi 140 anni è fra le prime maison del distretto del mobile. Riporta msn.com