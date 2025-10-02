I contratti pirata sono sempre di più Confcommercio | il governo agisca
di Claudia Marin Presso il Cnel ci sono, per il terziario e il commercio, "più di 1.000 accordi nazionali, ma solo una parte è sottoscritta da organizzazioni realmente rappresentative". Ci sono, invece, circa 200 contratti collettivi che riguardano circa 160.000 dipendenti e oltre 21.000 aziende, che possono essere definiti contratti pirata e che determinano, per i lavoratori indicati, meno diritti, tutele ridotte, retribuzioni più basse. È la denuncia della Confcommercio che ha realizzato un’analisi secondo la quale i principali effetti del dumping contrattuale sono almeno 8.000 euro (ma si può arrivare anche a 12mila) di salario annuo lordo in meno, una "flessibilità accentuata senza garanzie" e un minor numero di ferie e permessi, rispetto al contratto tipico della confederazione con le federazioni di Cgil, Cisl e Uil. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
