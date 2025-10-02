I consumi di vino sono a un punto di non ritorno | con questi prezzi si rischia effetto boomerang L’allarme di Vinarius
Il presidente Giuliano Rossi si rivolge a produttori, distributori, enotecari e ristoratori per stringere un patto di filiera e fare tutti un passo indietro: "Un calice non può superare la soglia dei dieci euro". 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
In questa notizia si parla di: consumi - vino
Vino italiano in crisi: dazi, calo dei consumi e rossi che non si bevono più, cosa sta succedendo
Produzione di vino ai minimi, consumi in calo ed export sotto del 6%. Per la viticoltura Ue un anno da dimenticare
Oltre il 30% dei consumi di vino italiano negli Usa è di Prosecco: 15 anni per sbaragliare la concorrenza (Champagne compreso)
Vino, la corsa del prosecco negli Usa: da zero a 500 milioni di dollari in 15 anni - Si tratta di un balzo del 178% solo negli ultimi 7 anni, il quadruplo rispetto al tasso di incremento complessivo dei vini made in Italy negli States
Vino, l'ottima annata dei campi marchigiani ma calano i consumi - ANCONA Molto dipenderà dal lavoro in cantina, ma il 2025 potrebbe essere per le Marche un anno di vini memorabili.