I consumi di vino sono a un punto di non ritorno | con questi prezzi si rischia effetto boomerang L’allarme di Vinarius

Gamberorosso.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente Giuliano Rossi si rivolge a produttori, distributori, enotecari e ristoratori per stringere un patto di filiera e fare tutti un passo indietro: "Un calice non può superare la soglia dei dieci euro". 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

i consumi di vino sono a un punto di non ritorno con questi prezzi si rischia effetto boomerang l8217allarme di vinarius

© Gamberorosso.it - “I consumi di vino sono a un punto di non ritorno: con questi prezzi si rischia effetto boomerang”. L’allarme di Vinarius

In questa notizia si parla di: consumi - vino

Vino italiano in crisi: dazi, calo dei consumi e rossi che non si bevono più, cosa sta succedendo

Produzione di vino ai minimi, consumi in calo ed export sotto del 6%. Per la viticoltura Ue un anno da dimenticare

Oltre il 30% dei consumi di vino italiano negli Usa è di Prosecco: 15 anni per sbaragliare la concorrenza (Champagne compreso)

consumi vino sono puntoVino, la corsa del prosecco negli Usa: da zero a 500 milioni di dollari in 15 anni - Si tratta di un balzo del 178% solo negli ultimi 7 anni, il quadruplo rispetto al tasso di incremento complessivo dei vini made in Italy negli States ... Scrive repubblica.it

Vino, l’ottima annata dei campi marchigiani ma calano i consumi - ANCONA Molto dipenderà dal lavoro in cantina, ma il 2025 potrebbe essere per le Marche un anno di vini memorabili. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Consumi Vino Sono Punto