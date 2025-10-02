I compleanni dei Simply Red Mick | Nessun rimpianto

Mick il Rosso torna ad infiammare i cuori con la forza prorompente del suo soul “Made in UK”. Nonostante le avventure soliste e le ripetute vacanze dall’epopea Simply Red a cui ci ha abituati, infatti, Hucknall sa benissimo che ci sono anniversari difficili da scantonare. E davanti ai quarant’anni di “Picture book”, l’album da cui è nato tutto, non se l’è certo sentita rinunciare all’“Anniversary Tour” di rito. Anche se di quel trionfo internazionale (l’album è arrivato al disco di platino in 5 Paesi diversi) lo show in atteso al Forum l’8 novembre riprende solo “Jericho” e “Sad old red”, oltre all’irrinunciabile cover dei Valentine Brothers “Money’s too tight (to mention)” e all’altrettanto obbligato tributo alla prima band di Mick, i Frantic Elevators, di “Holding back the years”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

