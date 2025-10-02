I cittadini Usa simpatizzano per i palestinesi Israele reagisce con TikTok e vuole riprogrammare ChatGPT

Il sostegno trasversale e bipartisan di cui godeva Israele negli Stati Uniti, alimentato da un mainstream mediatico largamente favorevole e da lobby influenti, non c’è più. Oggi, a due anni dal 7 ottobre e mentre si discute il piano colonialista blairiano per Gaza, quella base di consenso si sta sgretolando. Lo racconta un sondaggio recente del New York TimesSiena, in cui la maggioranza degli statunitensi (51%) si oppone a ulteriori aiuti economici o militari allo Stato ebraico, mentre solo il 39% resta favorevole. Una frattura profonda, generazionale e partitica. Tra i giovani, non ne parliamo neppure: il 68% degli under-30 è contrario al sostegno a Tel Aviv, e a questi si aggiungono le minoranze afroamericane (65%) e ispaniche (63%). 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - I cittadini Usa simpatizzano per i palestinesi, Israele reagisce con TikTok e vuole riprogrammare ChatGPT

In questa notizia si parla di: cittadini - simpatizzano

L’affluenza nelle Marche al 50,01%, Fratelli d'Italia primo partito. Donzelli: «I cittadini riconoscono il buon governo». In Valle d’Aosta ha votato il 62,98% - facebook.com Vai su Facebook

I cittadini Usa simpatizzano per i palestinesi, Israele reagisce con TikTok e vuole riprogrammare ChatGPT - Il sostegno trasversale e bipartisan di cui godeva Israele negli Stati Uniti, alimentato da un mainstream mediatico largamente favorevole e da lobby influenti, non c’è più. Segnala msn.com

Cosa c’è nel piano USA – Israele per Gaza e che cosa cambierebbe per i palestinesi - Gli Stati Uniti hanno presentato un piano in 20 punti per Gaza, discusso da Donald Trump e Benjamin Netanyahu alla Casa Bianca ... Come scrive fanpage.it