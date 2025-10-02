I cittadini si mobilitano per salvare la Festa Fiera

"La Festa Fiera è di tutti. Aiutiamola a ripartire". È stato un epilogo amaro a chiudere la 40ª edizione dell’evento a Crespellano quando, nella serata di domenica, un malvivente ha rubato l’incasso giornaliero dello stand gastronomico della Proloco, fuggendo in auto con il bottino. Un gesto vile, che ha vanificato l’impegno e la passione di chi si è rimboccato le maniche per rendere possibile la festa, ma che non è riuscito a fermare la solidarietà dell’intera cittadinanza, pronta a tendere una mano per far ripartire l’associazione dopo il colpo subìto. In poche ore, la raccolta fondi lanciata dalla Proloco Crespellano sulla piattaforma GoFundMe è riuscita a raccogliere oltre cinquemila euro, con un flusso di donazioni ancora attivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I cittadini si mobilitano per salvare la Festa Fiera

