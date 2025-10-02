I cancelli che bloccano la Cisgiordania cosa succede nell' altra parte della Palestina
Hanno colori diversi ma la stessa funzione: sono i cancelli che delimitano ulteriormente il territorio della Cisgiordania, frammentandolo. Betlemme, assediata, chiede aiuto. Da due anni non c'è qui più turismo e le attività economiche sono bloccate. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
