I bambini invisibili dei campi rom di Milano niente scuola né vaccini | Il monitoraggio è complicato

Open.online | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È un’infanzia rubata quella di oltre 100 bambini, figli delle famiglie rom di passaggio che vivono in accampamenti abusivi nel milanese. Non vanno a scuola, non risultano all’anagrafe, non sono sottoposti alle cure necessarie. Si fermano per poche settimane e poi spariscono all’arrivo della polizia locale, per ricomparire poco dopo in un altro punto della città. Martedì il Tribunale ha disposto il ricovero in comunità per dieci minori che vivevano in via Selvanesco 50, lo stesso insediamento dove ad agosto quattro ragazzini avevano rubato un’auto e travolto una donna, uccidendola. La trasformazione dei campi rom. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: bambini - invisibili

Bambini invisibili

I bambini invisibili della Gran Bretagna: oltre 4,5 milioni vivono sotto la soglia di di povertà

Milano finisce all’ombra delle torri di Gratosoglio, dove i bambini sono invisibili e “il mare è un miraggio”

bambini invisibili campi romL’infanzia da invisibili per cento bambini rom nei campi: niente scuola nè cure” - Il tribunale ha allontanato dai genitori dieci minori di via Selvanesco, ma molti altri piccoli restano nei campi abusivi in periferia ... Lo riporta milano.repubblica.it

bambini invisibili campi romI bambini invisibili dei campi rom di Milano, niente scuola né vaccini: «Il monitoraggio è complicato» - Sarebbero più di 100 i bambini che vanno a scuola e non risultano all’anagrafe L'articolo I bambini invisibili dei campi rom di Milano, niente scuola né vaccini: «Il monitoraggio è complicato» provien ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Bambini Invisibili Campi Rom