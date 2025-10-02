I bambini invisibili dei campi rom di Milano niente scuola né vaccini | Il monitoraggio è complicato

È un’infanzia rubata quella di oltre 100 bambini, figli delle famiglie rom di passaggio che vivono in accampamenti abusivi nel milanese. Non vanno a scuola, non risultano all’anagrafe, non sono sottoposti alle cure necessarie. Si fermano per poche settimane e poi spariscono all’arrivo della polizia locale, per ricomparire poco dopo in un altro punto della città. Martedì il Tribunale ha disposto il ricovero in comunità per dieci minori che vivevano in via Selvanesco 50, lo stesso insediamento dove ad agosto quattro ragazzini avevano rubato un’auto e travolto una donna, uccidendola. La trasformazione dei campi rom. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: bambini - invisibili

Bambini invisibili

I bambini invisibili della Gran Bretagna: oltre 4,5 milioni vivono sotto la soglia di di povertà

Milano finisce all’ombra delle torri di Gratosoglio, dove i bambini sono invisibili e “il mare è un miraggio”

L’infanzia da invisibili per cento bambini rom nei campi: niente scuola nè cure” https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/10/02/news/bambini_rom_invisibili_senza_scuola_cure_via_selvanesco-424884003/?ref=twhl… - X Vai su X

La musica non è solo un’attività per i bambini, è un linguaggio che costruisce ponti invisibili tra persone. È uno spazio dove si può ascoltare davvero, senza bisogno di parole, e dove ogni bambino trova la libertà di esprimersi e di essere accolto. Nel nostro - facebook.com Vai su Facebook

L’infanzia da invisibili per cento bambini rom nei campi: niente scuola nè cure” - Il tribunale ha allontanato dai genitori dieci minori di via Selvanesco, ma molti altri piccoli restano nei campi abusivi in periferia ... Lo riporta milano.repubblica.it

I bambini invisibili dei campi rom di Milano, niente scuola né vaccini: «Il monitoraggio è complicato» - Sarebbero più di 100 i bambini che vanno a scuola e non risultano all’anagrafe L'articolo I bambini invisibili dei campi rom di Milano, niente scuola né vaccini: «Il monitoraggio è complicato» provien ... Lo riporta msn.com