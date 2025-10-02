I 50 anni degli antennisti Crt lecchesi | una storia di amicizia innovazione e servizio al territorio

Quando nel 1975 un gruppo di pionieri decise di unire le forze per dare vita a quello che oggi è il Crt - Consorzio Radio video Tecnici, l’obiettivo era chiaro: rispondere a un’esigenza concreta, in un tempo in cui la tecnologia era ancora in bianco e nero e la Rai trasmetteva da pochi ripetitori. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

In questa notizia si parla di: anni - antennisti

Flavio Romanello è il presidente della comunità antennisti: «Gli addetti al settore avevano annunciato che il fenomeno era destinato a esplodere» - facebook.com Vai su Facebook

Il CRT festeggia 50 anni: una storia di amicizia, innovazione e servizio al territorio - Il consorzio ha portato per la prima volta nel Lecchese segnali televisivi a colori Esempio concreto di come l’artigianato possa farsi sistema, unendo competenze tecniche, visione e spirito di collabo ... Come scrive msn.com