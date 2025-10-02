Hyundai IONIQ 9 conquista le cinque stelle Euro NCAP
(Adnkronos) – Hyundai rafforza ancora una volta la propria reputazione nel campo della sicurezza automobilistica: la nuova IONIQ 9, ammiraglia elettrica della gamma, ha ottenuto il punteggio massimo di cinque stelle Euro NCAP. Un risultato che ribadisce l’impegno costante del marchio nella protezione dei clienti, già dimostrato dai precedenti successi di IONIQ 5 e IONIQ . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
