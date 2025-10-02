Hyderabad Black Hawks-Calicut Heroes: vittoria netta per 3-0 nella sfida odierna. Nella giornata odierna si è disputata una vibrante sfida di pallavolo tra Hyderabad Black Hawks e Calicut Heroes, conclusasi con un secco 3-0 in favore della formazione di Hyderabad. Il match, valido per il campionato nazionale, ha visto i Black Hawks imporsi con autorità, confermando la loro solidità tecnica e mentale. Fin dal primo set, la squadra di Hyderabad ha mostrato grande determinazione, chiudendo sul 15-12 grazie a un servizio incisivo e una difesa compatta. Il secondo parziale ha visto un ulteriore slancio dei Black Hawks, che hanno dominato 18-16, resistendo al tentativo di rimonta dei Calicut Heroes. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Hyderabad Black Hawks-Calicut Heroes: 3-0 deciso