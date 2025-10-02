Hotel Costiera vale la pena guardare la serie Prime Video?

Hotel Costiera è una nuova serie esclusiva di Prime Video. La serie vede come protagonista Jesse Williams, noto per il suo iconico ruolo del Dr. Jackson Avery in Grey’s Anatomy, nei panni di un ex marine diventato faccendiere di nome Daniel De Luca. Daniel torna in Italia, sulla Costiera Amalfitana, dove lavora e risiede in un lussuoso hotel, diventando il braccio destro di un ricco proprietario di un resort. Daniel risolve vari problemi che si presentano nei 6 episodi della serie, tra cui la ricerca di un cane scomparso e, infine, la ricerca della figlia scomparsa del proprietario del resort. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: hotel - costiera

Jesse Williams: l'attore è protagonista della nuova serie Hotel Costiera, ambientata in un paesaggio da favola. Gli inizi, la grande occasione con Grey's Anatomy, l'impegno contro il razzismo. Incontro con l'attore che in Italia ha sentito di essere «benedetto»

Jesse Williams: l'attore è protagonista della nuova serie Hotel Costiera, ambientata in un paesaggio da favola

Hotel Costiera: trailer della nuova serie Original italiana con Jesse Williams

All You Need To Know About The Dazzling ‘Hotel Costiera’ Filming Locations In Positano, Italy - facebook.com Vai su Facebook

MARVEL ZOMBIES (DISNEY+) 1/2 INCONTROLABLES (NETFLIX) HOTEL COSTIERA (PRIME VIDEO) ? - X Vai su X

Se vi manca Magnum, P.I., su Prime Video c'è Hotel Costiera, la serie italoamericana che lo ricorda un (bel) po' - Jesse Williams di Grey's Anatomy è un detective al servizio di un hotel di lusso di Positano nella serie light action che non ama gli stereotipi sul Belpaese e regala (si fa per dire) una buona dose d ... wired.it scrive

Hotel Costiera: intervista ad Antonio Gerardi, Amanda Campana e Pierpaolo Spollon, tra ansie, risate e “chimica sul set” [VIDEO] - L'intervista video al cast di Hotel Costiera, Antonio Gerardi, Amanda Campana e Pierpaolo Spollon, su Prime dal 24 settembre 2025 ... Scrive cinematographe.it