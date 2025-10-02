Hotel Costiera | recensione completa della serie Prime Video

nuova serie esclusiva su prime video: hotel costiera. La piattaforma di streaming Prime Video amplia il suo catalogo con una produzione originale ambientata sulla suggestiva Costiera Amalfitana. Hotel Costiera si presenta come un action drama leggero, arricchito da elementi di mistero e commedia, ideato per offrire un intrattenimento panoramico e coinvolgente. trama e protagonisti della serie. Al centro della narrazione troviamo Daniel De Luca, interpretato da Jesse Williams, noto per aver ricoperto il ruolo del Dr. Jackson Avery in Grey’s Anatomy. De Luca, ex marine, diventa un faccendiere che si trasferisce in Italia, dove risiede e lavora in un lussuoso hotel sulla costa. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Hotel Costiera: recensione completa della serie Prime Video

In questa notizia si parla di: hotel - costiera

Jesse Williams: l'attore è protagonista della nuova serie Hotel Costiera, ambientata in un paesaggio da favola. Gli inizi, la grande occasione con Grey's Anatomy, l'impegno contro il razzismo. Incontro con l'attore che in Italia ha sentito di essere «benedetto»

Jesse Williams: l'attore è protagonista della nuova serie Hotel Costiera, ambientata in un paesaggio da favola

Hotel Costiera: trailer della nuova serie Original italiana con Jesse Williams

All You Need To Know About The Dazzling ‘Hotel Costiera’ Filming Locations In Positano, Italy - facebook.com Vai su Facebook

MARVEL ZOMBIES (DISNEY+) 1/2 INCONTROLABLES (NETFLIX) HOTEL COSTIERA (PRIME VIDEO) ? - X Vai su X

Guardiamo tutti Hotel Costiera così gli americani scopriranno lo scopone scientifico (e Rino Gaetano) - L'ex dottor Avery di Grey's Anatomy è Daniel De Luca, che non è il figlio del presidente della Campania né parente dei fratelli Andrew e Carina DeLuca di Grey's Anatomy, ma il figlio di un'americana e ... today.it scrive

Hotel Costiera: recensione dei primi episodi della serie TV Prime Video - Hotel Costiera, la serie TV Prime Video disponibile dal 24 settembre 2025, unisce crime e ironia con Jesse Williams protagonista. Segnala cinematographe.it